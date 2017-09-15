Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 8346 автомобилей Mercedes-Benz GLE-/GLE купе-/Е-классов, реализованных с 2015-го по 2016 год, в связи с негерметичным штекерным соединением на электроусилителе рулевого управления. На автомобилях будет произведена замена штекерного соединения на электроусилителе рулевого управления.

Отзыву также подлежат 58 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLС-/S- классов, реализованных с 2016-го по 2017 год. Причиной отзыва является возможное несоответствие спецификации соотношения рабочих веществ в определённых пиропатронах натяжителя ремня безопасности. На автомобилях будет выполнена замена переднего левого натяжителя ремня безопасности.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.