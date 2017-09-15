Mercedes-Benz объявила об отзыве более 8,4 тыс. автомобилей в России
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Мерседес-Бенц Рус" сегодня объявила об отзыве 8404 автомобилей Mercedes-Benz GLE-/GLE купе-/Е-классов и С-/GLС-/S-классов.
Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 8346 автомобилей Mercedes-Benz GLE-/GLE купе-/Е-классов, реализованных с 2015-го по 2016 год, в связи с негерметичным штекерным соединением на электроусилителе рулевого управления. На автомобилях будет произведена замена штекерного соединения на электроусилителе рулевого управления.
Отзыву также подлежат 58 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLС-/S- классов, реализованных с 2016-го по 2017 год. Причиной отзыва является возможное несоответствие спецификации соотношения рабочих веществ в определённых пиропатронах натяжителя ремня безопасности. На автомобилях будет выполнена замена переднего левого натяжителя ремня безопасности.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.