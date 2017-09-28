ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Mercedes-Benz раскрыла первые подробности о новом Sprinter. Запуск новинки на рынке состоится в первом полугодии 2018 года в Европе, в России автомобиль будет доступен с сентября 2018 года, сообщает пресс-служба "Мерседес-Бенц Рус".

Премьера нового Mercedes-Benz Sprinter состоится в рамках первого Североамериканского автосалона коммерческих автомобилей (NACV). Сейчас в городе Норт-Чарлстон строится завод по производству автомобилей Sprinter, "сделанных в Америке", благодаря чему подразделение малотоннажных автомобилей сможет обеспечить потребности клиентов в США, предлагая ещё большую степень рентабельности и значительно меньшие сроки поставки на этом рынке. До сих пор малотоннажные автомобили Sprinter для американского рынка производились в Германии. Однако из-за высоких импортных пошлин требуется длительный процесс их частичной разборки и повторной сборки на заводе в Норт-Чарльстоне.