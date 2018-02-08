Металлоинвест автоматизировал работу буровых станков на Михайловском ГОКе
08.02.2018, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Металлоинвест в рамках мероприятий по повышению эффективности производства завершил внедрение Автоматизированной системы управления буровыми работами (АСУ БР) на Михайловском ГОКе.
В ходе реализации проекта выполнена установка бортовых комплектов на 15-ти буровых станках, сервера и программного обеспечения BlastMaker на компьютерах технических специалистов буровзрывного комплекса. Система интегрирована с программой компьютерного моделирования горных работ Surpac.
Работа АСУ БР основана на принципах высокоточного позиционирования техники на местности с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. На основе геологических моделей карьера разработан электронный проект ведения буровых работ. Каждый буровой станок получает задание на бурение по беспроводной сети. С помощью планшета с навигационной системой машинист буровой установки осуществляет наведение бурового станка на проектные скважины и высокоточное бурение. Система также автоматически анализирует результаты выполнения буровых работ, позволяя в режиме реального времени контролировать информацию о бурении, статусах простоев, текущем расположении станков на местности.
"Металлоинвест проводит системную работу по автоматизации процессов горнорудного производства, - отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. - На МГОКе уже внедрены современные комплексные программы горного проектирования и геологического моделирования, автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом "МОДУЛАР". Внедрение современных цифровые технологий позволяет повысить эффективность производства и обеспечить конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе".
"Предварительные данные использования АСУ БР позволяют говорить об увеличении производительности станков на порядка 5%, кроме того данная система за счёт более точного позиционирования скважин позволяет улучшить качество взрывных работ, при этом сократив удельные нормы расхода взрывчатых веществ, - рассказал начальник буровзрывного комплекса (БВК) Сергей Выходцев. - В первую очередь, за счёт снижения простоев и оперативности наведения на скважину, а также проведения проектирования буровзрывных работ без дополнительного выхода на местность маркшейдеров".
В ходе реализации проекта выполнена установка бортовых комплектов на 15-ти буровых станках, сервера и программного обеспечения BlastMaker на компьютерах технических специалистов буровзрывного комплекса. Система интегрирована с программой компьютерного моделирования горных работ Surpac.
Работа АСУ БР основана на принципах высокоточного позиционирования техники на местности с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. На основе геологических моделей карьера разработан электронный проект ведения буровых работ. Каждый буровой станок получает задание на бурение по беспроводной сети. С помощью планшета с навигационной системой машинист буровой установки осуществляет наведение бурового станка на проектные скважины и высокоточное бурение. Система также автоматически анализирует результаты выполнения буровых работ, позволяя в режиме реального времени контролировать информацию о бурении, статусах простоев, текущем расположении станков на местности.
"Металлоинвест проводит системную работу по автоматизации процессов горнорудного производства, - отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. - На МГОКе уже внедрены современные комплексные программы горного проектирования и геологического моделирования, автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом "МОДУЛАР". Внедрение современных цифровые технологий позволяет повысить эффективность производства и обеспечить конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе".
"Предварительные данные использования АСУ БР позволяют говорить об увеличении производительности станков на порядка 5%, кроме того данная система за счёт более точного позиционирования скважин позволяет улучшить качество взрывных работ, при этом сократив удельные нормы расхода взрывчатых веществ, - рассказал начальник буровзрывного комплекса (БВК) Сергей Выходцев. - В первую очередь, за счёт снижения простоев и оперативности наведения на скважину, а также проведения проектирования буровзрывных работ без дополнительного выхода на местность маркшейдеров".
Источник: Металлоинвест