ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мираторг Запад", крупнейший в России производитель замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд, сообщает, что в рамках стратегии по расширению портфеля продуктов до 250 позиций инвестирует в новую производственную линию и модернизацию упаковки более 500 млн. рублей в 2017-2018 годах.

АПХ "Мираторг" последовательно увеличивает производство основных видов мяса: птицы, свинины, говядины в рамках бизнес-модели "от поля до прилавка". Компания наращивает поставки собственного сырья на высокотехнологичный завод "Мираторг Запад", который по итогам 2017 года планирует поставить на рынок 48 тысяч тонн замороженных полуфабрикатов и готовых блюд.

В конце 2017 года компания начала реализацию ряда проектов по оснащению технологических линий оборудованием для производства и упаковки новых видов полуфабрикатов и готовых блюд для розничного рынка и корпоративных клиентов. В результате по итогам 2017 года совокупные инвестиции в развитие производства превысят 5,6 млрд. рублей. Модернизация линий и запуск новых продуктов продолжатся в 2018 году. Расширение ассортиментного портфеля предприятия позволит нарастить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объёме продаж АПХ "Мираторг".

"Завод "Мираторг Запад" - один из лучших в России по уровню технологической оснащённости. Мы применяем самое современное оборудование для выпуска полуфабрикатов и расширяем продуктовую линейку, гибко реагируя на изменения потребностей покупателей. А в рамках вертикально-интегрированного Холдинга - за счёт использования собственного сырья - мы гарантируем качество "от поля до прилавка" и оптимальную стоимость продукции", - сказала генеральный директор ООО "Мираторг Запад" Жанна Малькова.