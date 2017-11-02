"Мираторг" произвёл 230 тыс. тонн свинины за январь-сентябрь 2017 года
"Мираторг" является производителем N1 свинины в стране: свиноводческие комплексы компании находятся в Белгородской и Курской областях за январь-сентябрь произвели более 288 тыс. тонн товарной свинины в живом весе. Крупнейший в стране мясоперерабатывающий комплекс ЗАО "СК Короча" мощностью более 3 млн. голов работает с максимально эффективной загрузкой.
"Свиноводческий дивизион фокусируется на повышении эффективности производства и снижении потерь. Вертикально-интегрированная цепочка работает с полной загрузкой, поэтому основная задачей является тонкая настройка производственных процессов для улучшения базовых показателей", - прокомментировала пресс-служба АПХ "Мираторг".
Агропромышленный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, занимая первое место среди компаний сектора по объёму выручки.
Компания в рамках вертикально-интегрированный структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.