ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировой авторынок в январе вырос на 7% до 7 млн 938 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 94 млн 776 тыс. машин, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в январе было реализовано 2 млн 788 тыс. единиц (+10,3%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 153 тыс. машин (+0,9%).

Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились на 5,4% и составили 1 млн 310 тыс. штук. Продолжают показывать положительную динамику и автомобильные рынки стран Восточной Европы – в прошлом месяце на 18,6% до 272,8 тыс. машин. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в январе показал 31-процентный рост, что обусловлено низкой базой прошлого года.

В Южной Америке местные дилеры продали 290,2 тыс. автомобилей, что на 23,2% больше, чем в январе прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (395,5 тыс. шт.; -0,5%), Корею (131,1 тыс. шт.; +8,7%) и Канаду (117,3 тыс. шт.; +5,9%).