"В настоящий момент у нас нет планов по локализации сборки Eclipse Cross в России, но для успеха модели на российском рынке локальная сборка практически необходима. Не секрет, что мы всегда обсуждаем с головным офисом возможность увеличения количества собираемых моделей на заводе в России. Как только у нас будет информация - мы сразу же сообщим", - рассказал президент и главный исполнительный директор "ММС Рус" Наоя Накамура.

Ранее компания "ММС Рус" объявила сроки появления в России нового компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross – запуск новинки состоится в апреле 2018 года. Впервые модель была представлена на автосалоне в Женеве в 2017 году и всего год спустя она приедет в Россию. Пока официальные продажи Mitsubishi Eclipse Cross стартовали только в Европе. Цены и комплектации модели для России будут объявлены позднее, при этом уже точно известно, что в нашей стране будут доступны только бензиновые версии.

Напомним, на заводе "ПСМА Рус" в Калуге в настоящее время выпускаются внедорожники Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Уровень локализации первой модели составляет около 30%, а второй - около 2%, уточнил представитель "ММС Рус".

Как заявил Наоя Накамура, в 2018 году компания планирует увеличить продажи в России на 60% и реализовать 40 тыс. автомобилей, что позволит занять до 2% доли рынка.