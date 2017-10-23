ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «ММС Рус» – рассчитывает к концу 2017 года нарастить долю, приходящуюся на корпоративные продажи, с 7% до 15%.



«Доля наша корпоративных продаж в общей структуре сейчас 7%, и мы не удовлетворены таким показателем. Наша цель - увеличить её до 15% до конца года», – заявил агентству RNS президент и исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура. По его словам, в кризис компания не смогла предложить программы для корпоративных покупателей и упустила некоторых клиентов, а сейчас возобновляет программы, будет способствовать и участие в программах лизинга.



Всего по итогам года продажи Mitsubishi в России должны достигнуть 30 тыс. автомобилей. Дилеров для этого объема достаточно, больше ста: в кризис сеть практических сохранилась, отмечает глава «ММС Рус».



Mitsubishi пока не планирует начинать продажу автомобилей через интернет. «Это очень дорогой товар, купить автомобиль – это не все равно что приобрести шоколад или книгу, это большие расходы для покупателя. Покупатель во всем мире, несмотря на рост продаж онлайн, пока предпочитает посмотреть автомобиль вживую, проверить все детали», – говорит Накамура.



Новые адресные программы стимулирования спроса на автомобили («Новый автомобиль», «Семейный автомобиль»), по его словам, обеспечивают 50% кредитных продаж Mitsubishi, в целом продажи через кредит составляют 30-40% от общего объема, она увеличилась на 10-15 п.п. с начала года.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2017 года продажи марки Mitsubishi в нашей стране составили 14386 машин, что на 12% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи с начала года выросли на 39% и составили 11293 автомобиля.