ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Mitsubishi Motors объявила стратегический план «Drive to Growth» по обеспечению устойчивого развития компании и направленный на увеличение более чем на 30% в годовом объёме продаж автомобилей до 1,3 млн автомобилей и прибыли до 2,5 трлн иен.

В рамках своей инвестиционной деятельности, Mitsubishi Motors планирует развивать свои внедорожные модели и пикапы, и запустить ещё 11 моделей, включая Xpander и Eclipse Cross. Компания планирует предоставить электрифицированные решения для всей своей основной модельной линейки, включая автомобиль EV kei с 2020 года. Программа обновления продукции будет сопряжена с расширением присутствия на рынках стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), США, Китае и Японии.

В России Mitsubishi Motors уже приступила к реализации плана по укреплению своих позиций на восстанавливающимся рынке, вернув локальное производство Pajero Sport на завод в Калугу, пересмотрев его ценовое позиционирование и внедрив 5-летнюю гарантию.

«Это амбициозная программа по максимизации наших сильных сторон в растущих сегментах, особенно в сегменте автомобилей с полным приводом, и по обеспечению роста там, где наш бренд обладает мощным потенциалом, особенно в регионе АСЕАН. Эта программа роста также будет включать в себя поддержание эффективной и чётко выстроенной операционной структуры, так как мы продолжаем уделять большое внимание управлению затратами», – заявил главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Осаму Масуко.

Согласно плану, Mitsubishi Motors стремится достичь операционную прибыль на уровне 6% и более уже к концу 2019 финансового года, по сравнению с 0,3% в 2016 финансовом году. План сочетает в себе программу обновления продукта с расширением присутствия на целевых рынках и повышением операционной эффективности.