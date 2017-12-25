Московский завод Renault ушел на зимние каникулы
25.12.2017, 22:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский завод Renault остановил производство автомобилей в связи с проведением традиционного корпоративного зимнего отпуска, который продлится с 25 декабря 2017-го по 8 января 2018 года. Об этом агентству "АВТОСТАТ" сообщили в пресс-службе Renault, отметив, что гибкий производственный график позволяет компании оперативно реагировать на потребности рынка, а высокая доля локально произведённых автомобилей гарантирует быстрое удовлетворение растущего спроса.
"Грамотное планирование производства и поставок, учитывающее даже быстро меняющуюся ситуацию, позволяет нам с уверенностью говорить о том, что в настоящее время нет дефицита ни по одной из моделей Renault. Возникающие время от времени локальные незначительные нехватки определённых версий у некоторых дилеров носят несущественный характер и быстро решаются", – рассказали в пресс-службе Renault
Напомним, в настоящее время на предприятии Renault в Москве производятся три модели – Renault Kaptur, Duster и Nissan Terrano.
"Грамотное планирование производства и поставок, учитывающее даже быстро меняющуюся ситуацию, позволяет нам с уверенностью говорить о том, что в настоящее время нет дефицита ни по одной из моделей Renault. Возникающие время от времени локальные незначительные нехватки определённых версий у некоторых дилеров носят несущественный характер и быстро решаются", – рассказали в пресс-службе Renault
Напомним, в настоящее время на предприятии Renault в Москве производятся три модели – Renault Kaptur, Duster и Nissan Terrano.
Источник: Автостат