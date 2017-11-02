Порядка 40% рынка люксовых автомобилей пришлось только на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе – сентябре нынешнего года её обладателями стали 463 жителя России – на 14% меньше, чем год назад. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 310 экземпляров, показав рост в 8,6 раза. Замыкает первую тройку Bentley с результатом 159 машин, что на треть ниже, чем годом ранее. Продажи остальных брендов сегмента Luxury выглядят намного скромнее: Rolls-Royce (66 шт.; -29%), Lamborghini (29 шт.; +21%), Ferrari (22 шт.; -29%) и Aston Martin (16 шт.; рост в 4 раза).