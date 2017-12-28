ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В АО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершено создание первого в России производства оксида гафния.

Разработка специалистов ЧМЗ является уникальной, поскольку впервые в России в рамках одного предприятия создан полный технологический цикл производства оксида гафния, от вскрытия циркониевой руды с последующей очисткой от циркония и примесей до готовой продукции с содержанием основного вещества не менее 99%. Особенность технологии состоит в том, что сырьем для изготовления нового коммерческого продукта служат собственные гидрометаллургические отходы производства реакторного циркония.

В сентябре состоялась отгрузка пробной партии оксида гафния российскому заказчику. В ноябре от заказчика поступили отзывы на продукцию. В декабре были подготовлены отчеты инженеров-исследователей, зафиксировавших факт выпуска нового продукта и освоение технологии его производства.

«Впервые мы получили очищенный оксид гафния из собственного сырья, – отмечает инженер-исследователь Владимир Кочугов. – Технология разработана специалистами Центральной научно-исследовательской лаборатории завода под руководством Александра Зиганшина совместно с сотрудниками гидрометаллургического цеха циркониевого производства. В 2017 году по данной технологии уже изготовлено и реализовано порошка очищенного оксида гафния на сумму более 1 млн рублей».