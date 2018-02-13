На Ямале разработают программу развития аквакультуры до 2025 года
13.02.2018, 23:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ямало-Ненецком административном округе разработают программу развития аквакультуры до 2025 года. Расширенное заседание по вопросам актуальной оценки состояния рыбной отрасли и перспектив развития аквакультуры состоялось 12 февраля в Салехарде.
Для подготовки "дорожной карты" Программы развития аквакультуры до 2025 года привлекут специалистов профильных департаментов округа, науку и национальные общины.
Начиная с 2014 года, на Ямале проводятся работы по изучению водных объектов рыбохозяйственного значения, пригодных для осуществления товарного рыбоводства. Проведены исследования 17-ти озёр в Пуровском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Ямальском районах. В настоящее время в перечень рыбоводных участков Ямало-Ненецкого автономного округа включено 10 озёр, в том числе 7 рыбоводных участков по итогам аукциона закреплены за пользователями на 25 лет. В 2018 году планируется провести аукцион в отношении оставшихся.
На заседании представлены результаты научно-исследовательских работ по определению водных объектов, пригодных для товарного рыбоводства, и оценки состояния водных биоресурсов, а также итоги работы и перспективы развития НПО "Собский рыбоводный завод".
Специальная рабочая группа совместно с научными институтами проведёт широкомасштабные исследования действующих водных биоресурсов в реке Обь, Обской и Тазовской губах. Специалисты оценят влияние на биосистему ледокольных проходов, сформируют запрос для грантовой поддержки предприятиям для обновления промыслового флота.
Совместно с правоохранительными органами и ответственными структурами планируется провести совещание по ужесточению контроля на водоёмах для предотвращения незаконного лова, а также для проверки рыбного рынка сбыта на территории Ямала.
Для подготовки "дорожной карты" Программы развития аквакультуры до 2025 года привлекут специалистов профильных департаментов округа, науку и национальные общины.
Начиная с 2014 года, на Ямале проводятся работы по изучению водных объектов рыбохозяйственного значения, пригодных для осуществления товарного рыбоводства. Проведены исследования 17-ти озёр в Пуровском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Ямальском районах. В настоящее время в перечень рыбоводных участков Ямало-Ненецкого автономного округа включено 10 озёр, в том числе 7 рыбоводных участков по итогам аукциона закреплены за пользователями на 25 лет. В 2018 году планируется провести аукцион в отношении оставшихся.
На заседании представлены результаты научно-исследовательских работ по определению водных объектов, пригодных для товарного рыбоводства, и оценки состояния водных биоресурсов, а также итоги работы и перспективы развития НПО "Собский рыбоводный завод".
Специальная рабочая группа совместно с научными институтами проведёт широкомасштабные исследования действующих водных биоресурсов в реке Обь, Обской и Тазовской губах. Специалисты оценят влияние на биосистему ледокольных проходов, сформируют запрос для грантовой поддержки предприятиям для обновления промыслового флота.
Совместно с правоохранительными органами и ответственными структурами планируется провести совещание по ужесточению контроля на водоёмах для предотвращения незаконного лова, а также для проверки рыбного рынка сбыта на территории Ямала.
Источник: Росрыболовство