Напомним, Nissan X-Trail производится на заводе с ноября 2009 года. С тех пор в России было продано 123910 автомобилей предыдущего поколения, и 58444 кроссоверов нового поколения. X-Trail стабильно входит в число 25 наиболее продаваемых моделей на российском рынке. «Мы очень рады, что производство автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Совсем недавно, в октябре 2017 года мы начали работать в две смены и вот уже перешли рубеж 300-тысячного произведенного автомобиля», – генеральный директор Игорь Бойцов.