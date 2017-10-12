ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские поставщики компании Ford Sollers начали поставлять компоненты российского производства на завод Ford в Румынии. Перечень экспортируемых компонентов состоит из 47 наименований, которые используются в производстве нового Ford EcoSport. Как отмечается, компоненты от шести российских поставщиков Ford Sollers соответствуют глобальным стандартам Ford и произведены из локального сырья, что положительно влияет на себестоимость продукции.

Ford закупает в России штамповку кузовных деталей, элементы интерьера, стекла, уплотнители. В частности, завод компании Faurecia в Ленинградской области экспортирует дверные панели, компания AGC из Нижнего Новгорода – стекла, расположенный там же завод Magna – чехол запасного колеса, Saargummi в Ярославле производит резиновые уплотнения, штампованные кузовные детали поступают сразу от двух производителей – Coscunoz (Республика Татарстан) и Peterform (Ленинградская область).

«В России сформирован большой пул локальных поставщиков, которых сейчас у компании более 70-ти, – говорит вице-президент по закупкам Ford Sollers Николай Ходосевич. – Совместно с нашими партнерами мы проделали большой путь для того, чтобы российские автокомпоненты могли конкурировать с производителями из других стран не только по качеству, но и по цене. Интерес к поставкам российских автокомпонентов для румынского завода объясняется логистической близостью двух стран, наличием у российских поставщиков производственных мощностей, соответствующих мировым требованиям по качеству, а также выгодой от девальвации рубля».

Компания FordMotor сегодня запустила производство обновленного субкомпактного кроссовера Ford EcoSport на заводе в городе Крайова (Румыния). Это позволит Ford обеспечить необходимый объем производства модели, относящейся к самому быстрорастущему в Европе сегменту. Ранее кроссоверы EcoSport поставлялись в Европу из Индии.