ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новое достижение для SKODA AUTO Россия и VOLKSWAGEN Group Rus: на заводе в Калуге с конвейера сошёл 100-тысячный SKODA RAPID.

Юбилейный автомобиль с двигателем 1.6 MPI в. комплектации Style синего цвета Reef Blue отправился к клиенту в Тюмень. Производство полного цикла (CKD) компактного лифтбека локализовано в Калуге с февраля 2014 года, а начиная с июня 2017 года завод выпускает обновлённый SKODA RAPID.

"Один из важнейших факторов успеха бренда SKODA на российском рынке - локализация производства с безоговорочным соблюдением высочайших стандартов качества, - комментирует Ян Прохазка, Руководитель SKODA AUTO Россия. - SKODA RAPID неизменно пользуется высоким спросом, и выпуск 100-тысячного автомобиля этой модели с момента старта производства в Калуге в 2014 году - это знаковое событие для нас, подтверждающее популярность компактного лифтбека. Мы благодарны нашим клиентам за доверие, которое они демонстрируют, выбирая этот актуальный и привлекательный для России автомобиль. Благодаря слаженной работе команды SKODA и наших дилеров, а также безупречному профессионализму сотрудников завода VOLKSWAGEN Group Rus мы предлагаем российским семьям красивый, функциональный и удобный во всех отношениях SKODA RAPID, способный превзойти их ожидания".

Выпуск обновлённого SKODA RAPID вслед за его предшественником был налажен на заводе в Калуге в июне 2017 года, а в июле автомобиль появился в шоу-румах официальных дилеров марки. Модель отличают изменения в дизайне экстерьера и интерьера, расширенный список оснащения, современные мультимедийные системы и новая головная оптика, включая опциональные биксеноновые фары с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями. В список опций отныне входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, два разъёма USB на заднем ряду и подогрев задних сидений. Расширенная цветовая палитра RAPID представлена целым рядом ярких и эффектных оттенков: заказать лифтбек можно в оранжевом Copper Orange, насыщенном красном Tornado Red, зелёном Rallye Green, жёлтом Savannah Yellow, коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium Beige и синем Reef Blue.

Производство полного цикла (CKD) заключается в том, что готовые детали и компоненты автомобиля, поступающие на производственную площадку, на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Здесь же происходит окончательная сборка модели, которая предполагает установку двигателя, коробки передач, вклейку стёкол, монтаж сидений и ряд других операций. Кроме того, с 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые предлагаются для всех моделей SKODA российской сборки. Помимо обновлённого SKODA RAPID в Калуге выпускаются модели Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

Вторая производственная площадка SKODA в России расположена в Нижнем Новгороде на заводе "Группы ГАЗ". В декабре 2012 года здесь было запущено производство SKODA YETI, а в июне 2013 года с конвейера сошли первые OCTAVIA. В марте 2017 года здесь же был налажен выпуск новой SKODA OCTAVIA, открывшей следующую страницу в истории марки. Кроме моделей SKODA, начиная с марта 2013 года, в Нижнем Новгороде также производят автомобили Volkswagen Jetta.