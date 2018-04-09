ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый кроссовер Lifan X70 появится на российском рынке 17 апреля. По крайней мере, именно эта дата анонсирована на официальном сайте китайского бренда, где наконец появилась информация о новом "паркетнике". О цене машины сведений по-прежнему нет.

Напомним, в начале марта представительство Lifan получило Одобрение типа транспортного средства на этот кроссовер. Из документа, появившегося в базе Росстандарта, стало известно, что машину будут производить в Черкесске на мощностях автозавода "Дервейс", где в настоящее время собирают большинство других моделей компании.

Кроссовер получит две модификации - с 5-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором. Мотор будет безальтернативным - это 2,0-литровый бензиновый агрегат LF483Q мощностью 136 л.с., работающий на 95-м или 98-м бензине. У машины предусмотрен только передний привод.

В списке стандартных опций указаны подушки безопасности водителя и переднего пассажира, электрические стеклоподъёмники, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, системы вызова экстренных оперативных служб, контроля давления в шинах и курсовой устойчивости с функцией помощи при экстренном торможении. Кроме того, опционально будет предложен люк в крыше, передние сиденья с электрорегулировкой, система бесключевого доступа, камера заднего вида и багажник на крышу.

Владельцы нового кроссовера смогут выбрать такие необычные для нашего рынка и уникальные для китайских автомобилей опции, как крепления для перевозки на крыше велосипедов, а также сноубордов и лыж.

Напомним, в представительстве Lifan кроссовер X70 называют вторым поколением популярного "паркетника" X60. Вероятно, через год он покинет российский рынок, но до этого времени потребители смогут выбрать обе модели.

В целом линейка автомобилей Lifan в России будет доведена до шести наименований - в настоящее время это рекорд для китайских брендов в России. Кроме двух вышеназванных моделей, марка предлагает 7-местный кроссовер Myway, приподнятый хэтчбек X50 и седаны Murman и Solano.