ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Jaguar Land Rover со второй половины октября начнут приём заказов на обновлённый Range Rover. Стоимость новинки начинается от 6 млн 604 тыс. рублей за комплектацию HSE. Гибридная модификация P400e оценена в 8 млн 109 тыс. рублей. А, например, топовая модификация SV Autobiography, которая прибавила 25 л. с. и стала 575-сильной, стоит от 11 млн 204 тыс. рублей.

Модернизация внешности внедорожника затронула бамперы, решётку радиатора и оптику. В базовой версии – обновлённые светодиодные фары головного света, а в более дорогих исполнения доступны ещё три варианта LED-оптики: матричные фары, пиксельные фары и пиксельные лазерно-светодиодные.

В салоне Range Rover обновлена центральная консоль: теперь на ней расположены один под другим два 10-дюймовых сенсорных дисплея системы Touch Pro Duo. На верхнем дисплее отображаются стандартные мультимедийные функции, а через нижнюю сенсорную панель можно настроить климат-контроль, вентиляцию кресел и другие функции.

Также автомобиль получил модернизированную 12-дюймовую виртуальную панель приборов, новые передние кресла (в топовом исполнении они оснащаются 24 электрорегулировками) и раздельные задние кресла, оснащённые массажем с 25 программами. Помимо этого стали доступны ионизатор воздуха, управление шторкой панорамной крыши с помощью жестов, ключ-браслет Activity Key и другие полезности.

С нуля до 100 км/ч электрифицированный Range Rover разгоняется за 6,8 секунды, максимальная скорость – 220 км/ч. В полностью электрическом режиме внедорожник способен проехать до 51 км.