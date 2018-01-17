ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Якутия вошла в топ – 15 регионов России по росту промышленного производства. По данным статистики рост промышленного производства в Республике Саха (Якутия) в 2017 году к 2013 году составил 15,3%, тогда, как в Российской Федерации он равен 1,6%. О том, что этому способствовало рассказал первый заместитель министра промышленности Якутии Валерий Захаров.

Он подчеркнул, что за последние годы (с 2013 по 2017 годы) нефтяная промышленность республики демонстрирует устойчивое наращивание объёмов добычи. В 2017 году добыча составила 10 227 тысяч тонн, рост добычи к уровню аналогичного периода 2013 года на 35,4%.

Наращивание объёмов добычи сырой нефти на территории Республики Саха (Якутия) достигнуто в основном за счёт увеличения объёмов добычи компаниями ОАО "Сургутнефтегаз" и ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

Говоря о перспективах наращивания добычи нефти на территории республики, Захаров отметил, что они связаны с месторождениями, расположенными в относительной близости от трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ТС ВСТО) и имеющими к ней доступ.

Он пояснил, что в данное время, присоединены к ТС ВСТО и находятся в промышленной эксплуатации шесть месторождений ОАО "Сургутнефтегаз" и одно месторождение ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

В период с 2014 по 2018 годы ОАО "Сургутнефтегаз" на Талаканском, Алинском, Северо-Талаканском, Восточно-Алинском, Южно-Талаканском и Восточном блоке Талаканского НГКМ планомерно наращивает объёмы добычи нефти.

В 2016 году ОАО "Сургутнефтегаз" начата добыча нефти с Южно-Талаканского месторождения Ленского района.

В сентябре 2013 года было завершено обустройство центрального блока Среднеботуобинского месторождения. В 2014 году компания ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" в связи с подключением месторождения к ТС ВСТО увеличила объёмы добычи нефти до 0,9 млн. тонн. Это четырёхкратный рост к предыдущему году.

"В 2018 году ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" планирует увеличить объёмы добычи сырой нефти в связи с завершением реализации второго этапа развития наземной инфраструктуры для освоения Центрального блока Среднеботуобинского месторождения", - подытожил Захаров.