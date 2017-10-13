Неверов: В строительстве моста через Керченский пролив участвует вся страна
13.10.2017, 12:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В строительстве моста через Керченский пролив, соединяющего крымский полуостров с остальной частью России, участвует вся страна. Об этом заявил заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.
«Вчера мы были свидетелями строительства уникального объекта, на котором происходит не просто юридическое объединение России и Крыма, а физическое. Сегодня мы видим, как наш полуостров и материк соединяются», - сказал Неверов.
Он отметил, что в строительстве уникального объекта участвует вся страна, десятки российских городов.
«Вчера мы были свидетелями строительства уникального объекта, на котором происходит не просто юридическое объединение России и Крыма, а физическое. Сегодня мы видим, как наш полуостров и материк соединяются», - сказал Неверов.
Он отметил, что в строительстве уникального объекта участвует вся страна, десятки российских городов.
Источник: Единая Россия