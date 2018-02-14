ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В результате мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали повышение цен с 1 февраля на кроссовер Nissan Juke 2018 модельного года.

Так, базовая комплектация для автомобиля с двигателем 1,6 л (117 л.с.) и вариатором теперь предлагается к продаже за 1 119 000 рублей, что на 12 тысяч больше, чем в январе. Остальные же комплектации подорожали на 13 тысяч рублей. Таким образом, полностью укомплектованную версию кроссовера (с теми же мотором и трансмиссией) с 1 февраля можно приобрести за 1 301 000 рублей.

Отметим, что в 2017 году российские дилеры Nissan реализовали 1921 кроссовер Juke, который вернулся на наш рынок только летом.