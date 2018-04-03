Уполномоченные представители изготовителя "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" проинформируют владельцев автомобилей Nissan X-Trail, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведена замена каркаса заднего сиденья. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.