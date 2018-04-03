Nissan отзывает в России около 770 кроссоверов X-Trail
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" 2 апреля объявила об отзыве 769 автомобилей Nissan X-Trail, произведённых c 25 июня 2016-го по 17 января 2017 года. Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" проинформируют владельцев автомобилей Nissan X-Trail, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведена замена каркаса заднего сиденья. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.