ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Nissan с 1 февраля 2018 года расширяет действие программы «Сервисный контракт», распространяющейся не только на новые автомобили, но и на машины в возрасте от 12-24 месяцев, уже прошедшие первое ТО.

Как сообщает пресс-служба Nissan, программа «Сервисный контракт» представляет собой пакет из нескольких плановых ТО, включая выполнение всех обязательных регламентных работ и замену расходных материалов согласно предписаниям изготовителя. Основным преимуществом программы является возможность сделать прозрачной и понятной стоимость владения автомобилем. Этому способствует фиксированная цена, страхующая владельца от инфляции и непредвиденных расходов при прохождении ТО в течение всего срока действия контракта, а также возможность долгосрочного планирования бюджета на обслуживание автомобиля. Кроме того, новый продукт позволяет своему владельцу существенно сэкономить: разница между пакетом ТО и ТО, пройденными по отдельности может доходить до 30%.

Дополнительно, в течение всего срока действия «Сервисного контракта» клиенту доступна круглосуточная услуга технической помощи на дорогах Nissan Assistance. В случае дорожно-транспортного происшествия, поломки или иной неприятности в пути в виде разрядившегося аккумулятора, заблокированной двери или спущенного колеса, участнику программы будет оказана необходимая техпомощь в полном объеме. Кроме того, следует отметить еще один немаловажный момент: средняя стоимость коммерческой эвакуации автомобиля составляет 2000-3000 рублей, а услуги техпомощи на дороге – 1500-2000 рублей, в то время как участник программы получает всю поддержку бесплатно в рамках «Сервисного контракта», что является дополнительным способом экономии.

Пройти техническое обслуживание можно в любом дилерском центре Nissan на территории России вне зависимости от места приобретения контракта. Еще одним плюсом программы является то, что ее стоимость может быть включена в сумму автокредита при покупке нового автомобиля. А в случае продажи автомобиля право обслуживания по сервисному пакету передается новому владельцу, что повышает остаточную стоимость автомобиля и гарантирует качество его обслуживания.