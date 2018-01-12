ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan в 2017 году реализовали 76000 автомобилей – на 8% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,8%, сообщает пресс-служба Nissan в России.

Бестселлером Nissan на российском рынке в 2017 году стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи выросли на 15% до 20626 штук. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 20223 реализованных машины, что на 8% выше показателя годичной давности. Замыкает тройку лидеров среди моделей Nissan седан Almera, на котором остановили свой выбор 15780 покупателей (+6%). Как отмечается, первые две модели также входят в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке (X-Trail занимает 21-е место, а Qashqai – 22-е место).

Летом 2017 года, вследствие стабилизации экономической ситуации в стране и курса рубля, было принято решение возобновить поставки Nissan Juke на российский рынок. За семь месяцев (с момента его возвращения на рынок) был продан 1921 экземпляр этой модели.

Государственные и собственные программы по стимуляции спроса оказали значительное влияние на рост продаж в 2017 году: наиболее эффективными оказалась программа trade-in, на которую пришлось более 50% продаж, а также программы льготного кредитования (компенсация процентов по кредиту, адресные программы «Первый Автомобиль» и «Семейный Автомобиль») в рамках программ Nissan Finance и Datsun Finance совместно с АО «РН Банк». Всего же по госпрограммам в 2017 году было реализовано более 10,5 тысяч автомобилей Nissan.

В марте 2017 года компания Nissan совместно с РН Банк запустила новую финансовую программу – кредит с остаточным платежом «Простые правила», которая позволила существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту. Каждый третий профинансированный автомобиль бренда продается по данной программе.

Поддержание финансовой стабильности существующей дилерской сети и ее развитие в непростых экономических условиях – один из важнейших приоритетов стратегии компании в России. За прошедший год дилерская сеть Nissan претерпела некоторые изменения и на конец года включает в себя 134 дилерских центра в России. Компания продолжает сохранять и усиливать свое присутствие во всех ключевых регионах.

«2017 год порадовал автопроизводителей уверенным ростом продаж. Nissan не стал исключением и увеличил не только продажи, но и объемы производства в России, подтверждая свои долгосрочные планы. Nissan прочно закрепил свои позиции в сегменте кроссоверов и намерен и в будущем следовать этой стратегии, предлагая яркие, универсальные, высоко-технологичные автомобили, отлично адаптированные к российским реалиям», – заявил глава Nissan и Datsun в России Андрей Акифьев.