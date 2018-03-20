ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan в феврале реализовали 6306 автомобилей – на 19% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 года в России было продано 11682 автомобиля Nissan, что на 23% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,0%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в феврале стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 28% до 1882 штуки. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 1709 реализованных машин, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», обновленный компактный кроссовер Nissan Juke, который был представлен на Женевском автосалоне, поступит в продажу на российском рынке летом 2018 года. Модернизация затронула как внешний облик, так и интерьер автомобиля.