ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan в январе реализовали 5376 автомобилей – на 27% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,2%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в январе стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи выросли на 49% до 1802 штук. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 1386 реализованных машин, что на 37% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале компания Nissan запустила сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров на территории России.