Nissan запустил льготный лизинг с господдержкой для корпоративных клиентов
12.09.2017, 19:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Nissan запустила лизинговую программу при государственной поддержке для корпоративных клиентов - таксопарков. В рамках программы клиенты Nissan могут получить дополнительную 10%-ую скидку при покупке автомобилей брендов Nissan и Datsun. В дополнение к давно зарекомендовавшим себя среди компаний-такси моделям Nissan Almera и Datsun on-DO, в программе также участвует хэтчбэк Datsun mi-DO, сообщает пресс-служба Nissan.
Программа Nissan Лизинг усиливает государственную поддержку, и предлагает корпоративным клиентам приобрести автомобили для эксплуатации в такси на специальных условиях с выгодой до 20% от рекомендованной розничной цены. Для участия в программе Nissan Лизинг с государственной поддержкой, которая предполагает получение клиентами единовременной скидки по уплате авансового платежа в размере до 10% от стоимости транспортного средства необходимо оформить полис ОСАГО с отметкой, подтверждающей использование приобретаемого автомобиля в качестве такси. Автомобиль белого или жёлтого цвета приобретается в лизинг на льготных условиях на срок не менее 12 месяцев при размере авансового платежа от 10% до 39% от стоимости автомобиля. Так, например, для Nissan Almera, ежемесячный платёж в рамках программы будет составлять от 357 рублей в день.
Программа Nissan Лизинг усиливает государственную поддержку, и предлагает корпоративным клиентам приобрести автомобили для эксплуатации в такси на специальных условиях с выгодой до 20% от рекомендованной розничной цены. Для участия в программе Nissan Лизинг с государственной поддержкой, которая предполагает получение клиентами единовременной скидки по уплате авансового платежа в размере до 10% от стоимости транспортного средства необходимо оформить полис ОСАГО с отметкой, подтверждающей использование приобретаемого автомобиля в качестве такси. Автомобиль белого или жёлтого цвета приобретается в лизинг на льготных условиях на срок не менее 12 месяцев при размере авансового платежа от 10% до 39% от стоимости автомобиля. Так, например, для Nissan Almera, ежемесячный платёж в рамках программы будет составлять от 357 рублей в день.
Источник: Автостат