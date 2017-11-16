ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder. Теперь Nissan фокусирует своё внимание в России на производимых в Санкт-Петербурге кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano.

Седан Nissan Sentra встал на конвейер завода в Ижевске в 2014 году, но в начале этого года производство было прекращено из-за падения спроса. Последние несколько месяцев дилеры распродавали выпущенные ранее машины, цены на "Сентру" начинались с отметки 976 тыс. рублей. На седан Nissan Sentra устанавливался бензиновый мотор 1.6 (117 л. с.) в сочетании с механической коробкой передач или вариатором.

Большой семиместный кроссовер Nissan Pathfinder начали выпускать в 2014 году на заводе компании в Санкт-Петербурге. В прошлом году производство модели завершилось, но дилеры продолжали предлагать машины из имеющихся запасов. У кроссовера было два варианта: с двигателем V6 3.5 и с гибридной силовой установкой мощностью 280 сил, а стартовая цена машины составляла 2 млн 755 тыс. рублей. В 2014 году Pathfinder стал первым серийным гибридомобилем отечественного производства.

Спрос на обе модели был низким. В прошлом году российские дилеры реализовали 1468 седанов Sentra и 1505 кроссоверов Pathfinder, что совсем немного на фоне общего результата "Ниссана" – 70464 проданных автомобиля.