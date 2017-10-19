ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Финский шинный концерн Nokian Tyres до конца 2017 года планирует увеличить мощности своего завода во Всеволожске Ленинградской области с 15 млн до 17 млн шин в год, сообщил генеральный директор компании в России Андрей Пантюхов. В этом году концерн вложит 55 млн евро в развитие площадки в Ленинградской области, значительную часть этих затрат составляют инвестиции в запуск ещё одной, 14-й производственной линии.



Завершить установку оборудования для полноценной работы линии планируется до конца этого года. В планах концерна также строительство склада готовой продукции и расширение цеха резиносмешения.