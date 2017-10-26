ОРЕАНДА-НОВОСТИ АВТОВАЗ планирует заменить внедорожник LADA 4х4 кроссовером, который будет построен на базе платформы Renault – Global Access. На ней, помимо прочего, Renault выпускает автомобили Logan, Duster и Kaptur.



Как пишет издание «Авторевю» со ссылкой на свои источники, LADA 4х4 NG (New Generation) будет базироваться на шасси второго «Дастера» с переработанным передним подрамником и моторным щитом. Кроме того, АВТОВАЗ проведет модернизацию платформы, планируя довести проходимость будущей новинки до сопоставимого с «Нивой» уровня. Удачные наработки, возможно, в будущем найдут применение в третьем Duster.



В силовую гамму следующей LADA 4х4, вероятно, российские двигатели и трансмиссии входить не будут. Основным станет «ниссановский» двигатель HR16 объемом 1,6 литра. Предполагается, что в оснащение базовой версии модели войдет такой мотор, вариатор и полный привод, использующий муфту Duster для подключения задних колёс.



Кроссовер будет предлагаться в двух модификациях – городской и внедорожной. Последняя будет отличаться улучшенной геометрической проходимостью и новой системой полного привода, которая будет разработана инженерами АВТОВАЗа. Предполагается, что за основу будет взята шестиступенчатая механическая коробка TL8, позаимствованная у Duster, которую дополнят постоянным полным приводом и понижающей передачей.