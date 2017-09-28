Cедан с топовым 122-сильным 1,8-литровым мотором получит дисковые тормозные механизмы сзади, которые придут на смену барабанным аналогам. Кроме того, в салоне четырёхдверной "Весты" появится кнопка открывания крышки багажного отделения. Наконец, седан обзаведётся блокировкой лючка бензобака при закрытом центральном замке. Для открытия самого лючка необходимо будет надавить на его крышку.

LADA Vesta предлагается с 1,6-литровым двигателем мощностью 105 л.с., а также с мотором рабочим объёмом 1,8 литра, выдающим 122 л.с. Оба агрегата могут работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой, либо с "роботом" аналогичного диапазона. Цены на седан начинаются от 534 тыс. 900 рублей (с учётом актуальных спецпредложений).

Ранее у седана Vesta появилась новая топовая модификация под названием Exclusive, за основу которой взята комплектация Luxe с мотором 1,8 л и пакетом Multimedia. При этом впервые на автомобилях LADA Vesta появляется двигатель объёмом 1,8 л мощностью 122 л.с. в комплексе с механической коробкой переключения передач. Начальная стоимость LADA Vesta Exclusive с механической коробкой передач составляет 763 тыс. 400 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – 788 тыс. 400 рублей. Автомобиль оснащён климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, системой мультимедиа с навигацией. Помимо этого, в комплектации Exclusive, так же как и на всех остальных версиях LADA Vesta, предусмотрены центральный замок с дистанционным управлением, регулировка руля по высоте и вылету, подогрев передних сидений, дневные ходовые огни, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, две подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, система курсовой устойчивости ESC, которая включает в себя ABS, систему распределения тормозных усилий, функцию антипробусковки и систему помощи при старте на подъёме.