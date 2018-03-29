ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Audi на международном автосалоне в Нью-Йорке представила новое пятидверное купе Audi RS 5 Sportback. В России новинка появится в первой половине 2019 года, сообщает пресс-служба Audi Russia.

Дизайн кузова нового Audi RS 5 Sportback отличают удлинённая колёсная база, короткие свесы и внушительный капот с рельефной накладкой power dome. Ещё одной эффектной особенностью этого спортивного купе является характерная волнообразная форма плечевой линии. При взгляде на автомобиль внимание также привлекают боковые элементы: колёсные арки расширены на 15 мм и украшены накладками quattro.

Фирменная радиаторная решётка Singleframe, массивные воздухозаборники со структурой в форме сот, характерные для RS моделей, и передний спойлер из матового алюминия с надписью "quattro" придают оригинальный облик передней части автомобиля. Фары нового Audi RS5 Sportback обрамлены чёрными блестящими декоративными элементами. Спортивный облик задней части усиливают фирменный диффузор RS, овальные выхлопные трубы системы выпуска RS, а также особая накладка на спойлер. В стандартном исполнении Audi RS 5 Sportback оснащается 19-дюймовыми дисками, в качестве опции доступны диски диаметром 20 дюймов. Дизайн-пакеты внешней отделки "Чёрный глянец", "Матовый aluminium" и "Carbon" позволяют дополнительно подчеркнуть индивидуальность модели.

Новый Audi RS5 Sportback оснащается двигателем V6 с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 450 л.с. Максимальный крутящий момент 600 Нм достигается в диапазоне 1900–5000 об/мин. Audi RS 5 Sportback разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 с; опционально лимит максимальной скорости может быть увеличен до 280 км/ч. Восьмиступенчатая коробка передач tiptronic со спортивными настройками передаёт мощность двигателя 2.9 TFSI постоянному полному приводу quattro с межосевым дифференциалом в соотношении 40:60. Опциональный спортивный дифференциал распределяет крутящий момент между задними колёсами.

Благодаря спортивной подвеске RS, входящей в стандартное оснащение, дорожный просвет у Audi RS 5 Sportback на 7 мм меньше, чем у Audi S5 Sportback. В качестве опции предлагается спортивная подвеска RS plus с системой Dynamic Ride Control (DRC), керамическими тормозами и динамическим рулевым управлением, разработанная специально для серии RS. С помощью системы управления Audi drive select, которая входит в стандартное оснащение модели, водитель может выбрать подходящий для него режим вождения: индивидуальный, спортивный или комфортный.

Салон нового Audi RS 5 Sportback свободно вмещает до пяти человек. Объём багажного отделения составляет 480 л. При сложенных спинках задних сидений его объём увеличивается до 1300 литров. В стандартной комплектации спинка задних сидений может складываться в соотношении 40:20:40. Масса Audi RS 5 Sportback составляет 1840 кг.

Интерьер автомобиля получил спортивные сиденья RS, обитые кожей Feinnappa с прострочкой в форме сот, и многофункциональный спортивный кожаный руль RS со скошенным нижним сегментом. Сиденья, руль, накладки на пороги и рычаг селектора украшает надпись "RS". Специальные индикаторы RS на виртуальной приборной панели Audi virtual cockpit информируют о давлении в шинах, крутящем моменте и перегрузках. В ручном режиме значок с изображением молнии призывает водителя переключиться на более высокую передачу при достижении предельных оборотов двигателя. Отличительные особенности пакета отделки RS – контрастные швы красного цвета на руле и рычаге селектора, отделка материалом Alcantara, а также ремни безопасности и коврики для ног с красной окантовкой и логотипом RS. Подразделение Audi Sport предлагает для Audi RS 5 Sportback эксклюзивное лакокрасочное покрытие зелёного цвета (Sonoma Green) с эффектом металлик.