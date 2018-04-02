ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Infiniti начали прием предзаказов на новый внедорожник QX80 2018 модельного года, который был впервые представлен на автосалоне в Дубае конце 2017 года. Первые поставки новой модели ожидаются в мае 2018 года. Розничные цены на новый QX80 будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба Infiniti.

Infiniti QX80 будет доступен в России в новых эксклюзивных версиях: Luxe и Luxe ProActive (с двигателем в 5,6 литров с мощностью в 405 л.с. и полным приводом). В стандартном исполнении версии Luxe автомобиль оснащается светодиодными фарами переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, системой адаптивного освещения, новой навигационной системой InTouch c информацией о ситуации на дорогах, системой кругового обзора и камерой заднего вида с расширенным обзором, системой обнаружения приближающихся объектов, системой определения свободного места для парковки, системой управления парковкой, системой Welcome Lightning ("Интуитивное освещение"), равномерно подсвечивающей автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля.

Салон Infiniti QX80 оснащен премиальной натуральной кожей со вставками из натурального дерева, а сиденье водителя оборудовано регулировкой в 8 направлениях, электроприводом и регулируемой поясничной опорой. Кроме того, для удобства водителя во время управления автомобилем добавлена функция голосовых команд на русском языке. Для пассажиров второго ряда предлагается информационно-развлекательный центр Infiniti со встроенными в подголовники передних сидений двумя цветными дисплеями c увеличенным размером до 8 дюймов.

Версия Luxe ProActive получила расширенный пакет систем безопасности Safety Shield, включающий в себя интеллектуальную систему круиз-контроля c системой поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства, систему предупреждения о выходе из полосы движения, систему предотвращения выхода из полосы движения, систему предупреждения о возможном столкновении, систему предупреждения о присутствии объекта в «слепой зоне», систему предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом, а также аудиосистему премиум-класса Bose Cabin Surround 5.1 c 15 динамиками.

Главной новинкой в версии Luxe ProActive является цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror, которое позволяет водителю использовать зеркало заднего вида либо в качестве стандартного зеркала или превращать его в видеомонитор, проецирующий, с помощью HD камеры установленной на заднем стекле автомобиля, ситуацию позади автомобиля без включения задней передачи.