«По датам запуска нового поколения Jimny я вас не сориентирую, но это будет настолько быстро, насколько мы вообще сможем это обеспечить, это случится в самое ближайшее время», – сообщил представитель российского офиса Suzuki. Топ-менеджер также отметил, что в компании не намерены допускать ситуацию, когда в России одновременно будут продавать модели двух поколений. «Паузы в продажах между старым Jimny и новым не будет», – сказал Такаюки Хасегава.

Нынешний Jimny оснащается бензиновым мотором 1.3 с отдачей в 85 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой или 4-диапазонным «автоматом». В России цена внедорожника стартует с отметки в 1 млн 155 тыс. рублей. Спрос на модель в России скромный: в 2017 году было реализовано всего 206 автомобилей Jimny.

Между тем, Suzuki в 2019 году планирует расширить модельную линейку в нашей стране, заявил Такаюки Хасегава. Какая новинка бренда появится в России – пока не раскрывается. Между тем он также отметил, что российский офис Suzuki ведет переговоры со штаб-квартирой компании о поставках в России субкомпактного кроссовера Ignis. Так что, не исключено, что именно эта модель доберется до российского рынка в 2019-м. «Мы как раз сейчас в переговорах со штаб-квартирой по поводу квоты (на Ignis, – ред.). Производство ограничено, машина востребована», – сказал представитель «Сузуки Мотор Рус». Напомним, на данный момент Suzuki представлена в России тремя моделями: кроссоверами Vitara и SX4, а также компактным внедорожником Jimny.