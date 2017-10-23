ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA Motors Rus открывает в Ставрополе новый дилерский центр KIA, который принадлежит крупнейшему автохолдингу Юга России "Ключавто". Шестой автоцентр укрепит работу с клиентами и поможет занять бренду KIA долю на автомобильном рынке Ставропольского края, сообщает пресс-служба "Ключавто". До конца 2017 года новый автосалон KIA планирует реализовать 790 автомобилей.

KIA Ключавто осуществляет продажу всего модельного ряда автомобилей, а также сервисное обслуживание – весь цикл ремонтных работ. Дополнительно в дилерском центре клиентам предоставят услуги кредитования, страхования и Trade-In. Общая площадь KIA Ключавто составляет 1550 кв.м., а площадь шоу-рума – 780 кв.м. Сервисная зона заняла 770 кв.м. на 8 рабочих постов, она оснащена новым высокотехнологичным и современным оборудованием.