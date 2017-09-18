Новый грузовик Hyundai Mighty ожидается в продаже с ноября
18.09.2017, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Грузовое подразделение компании Hyundai представило новый среднетоннажный грузовик Mighty, являющийся преемником модели HD78. Новый автомобиль получил современный дизайн, более просторную кабину и широкий выбор опций, пишет портал Wroom.ru. В России будут предлагаться две основные версии: Mighty EX6 полной массой 6,5 тонн и грузоподъёмностью 3,9 тонн, а также Mighty EX8 полной массой 7,8 тонн и грузоподъёмностью 5,1 тонны.
Покупателям предложат четыре варианта длины колёсной базы и три версии кабины: одинарную, полуторную и двойную. Машина оснащается 3,9-литровым турбодизелем мощностью 140 или 170 л.с., работающим в сочетании с 5-ти или 6-ступенчатой коробками передач.
Ещё одна новинка корейской компании – грузовик Hyundai HD35 City, призванный стать заменой давно покинувшей российский рынок модели Porter. Модернизированная рама "Портера" и более просторная кабина от модели HD35 позволили создать удобный и практичный автомобиль для городских условий. Грузоподъёмность новинки по сравнению с "Портером" увеличилась на 0,2 тонны – до 1,6 тонн, а полная масса составляет 3,5 тонны. Hyundai HD35 City оснащён 2,5-литровым турбодизелем мощностью 130 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач.
По информации сайта Wroom.ru обе модели должны появиться в продаже в ноябре этого года. Цены на новинки будут объявлены позднее.
По мнению Константина Ерофеева, директора департамента коммерческого транспорта группы "АвтоСпецЦентр", Hyundai на нынешний момент является абсолютным лидером продаж среди грузовиков-иномарок в России, а модели Hyundai HD35 City и Hyundai Mighty однозначно займут перспективную нишу на российском рынке. Основной целевой аудиторией новинок от Hyundai являются предприниматели, ориентирующиеся на лидерство среди конкурентов и качество предоставляемых услуг.
Покупателям предложат четыре варианта длины колёсной базы и три версии кабины: одинарную, полуторную и двойную. Машина оснащается 3,9-литровым турбодизелем мощностью 140 или 170 л.с., работающим в сочетании с 5-ти или 6-ступенчатой коробками передач.
Ещё одна новинка корейской компании – грузовик Hyundai HD35 City, призванный стать заменой давно покинувшей российский рынок модели Porter. Модернизированная рама "Портера" и более просторная кабина от модели HD35 позволили создать удобный и практичный автомобиль для городских условий. Грузоподъёмность новинки по сравнению с "Портером" увеличилась на 0,2 тонны – до 1,6 тонн, а полная масса составляет 3,5 тонны. Hyundai HD35 City оснащён 2,5-литровым турбодизелем мощностью 130 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач.
По информации сайта Wroom.ru обе модели должны появиться в продаже в ноябре этого года. Цены на новинки будут объявлены позднее.
По мнению Константина Ерофеева, директора департамента коммерческого транспорта группы "АвтоСпецЦентр", Hyundai на нынешний момент является абсолютным лидером продаж среди грузовиков-иномарок в России, а модели Hyundai HD35 City и Hyundai Mighty однозначно займут перспективную нишу на российском рынке. Основной целевой аудиторией новинок от Hyundai являются предприниматели, ориентирующиеся на лидерство среди конкурентов и качество предоставляемых услуг.
Источник: Автостат