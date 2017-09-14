Новый пикап Mercedes-Benz X-класса появится в России в 2018 году
14.09.2017, 21:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В российском представительстве марки Mercedes-Benz назвали дату выхода на наш рынок нового пикапа X-класса: продажи автомобиля начнутся во втором квартале 2018 года.
Как пишет портал Wroom.ru, Mercedes-Benz X-класса позаимствовал общую силовую структуру кузова у пикапа Nissan Navara, но "родство" двух моделей не бросается в глаза: версия под немецкой маркой основательно модернизирована. Автомобиль имеет четырехдверную кабину, а грузоподъёмность машины может достигать 1042 кг.
Пикап имеет рамную конструкцию, неразрезной задний мост и пружинные подвески всех колёс. Привод – задний или подключаемый полный, с понижающей передачей и опционной блокировкой заднего дифференциала. Позже в модельном ряду появится версия с постоянным полным приводом.
Во втором квартале 2018 года российские дилеры марки начнут продавать автомобили с "ниссановскими" турбодизелями объёмом 2,3 литра: Mercedes-Benz X 220d мощностью 163 л.с. и X 250d мощностью 190 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная. В дальнейшем в продаже появится вариант Mercedes-Benz X 350d, оснащённый дизелем V6 3.0 мощностью 258 л.с. и роботизированной коробкой.
В Германии новый Mercedes-Benz X-класса будет стоить от 37300 евро, а цены для российского рынка будут объявлены позднее.
Как пишет портал Wroom.ru, Mercedes-Benz X-класса позаимствовал общую силовую структуру кузова у пикапа Nissan Navara, но "родство" двух моделей не бросается в глаза: версия под немецкой маркой основательно модернизирована. Автомобиль имеет четырехдверную кабину, а грузоподъёмность машины может достигать 1042 кг.
Пикап имеет рамную конструкцию, неразрезной задний мост и пружинные подвески всех колёс. Привод – задний или подключаемый полный, с понижающей передачей и опционной блокировкой заднего дифференциала. Позже в модельном ряду появится версия с постоянным полным приводом.
Во втором квартале 2018 года российские дилеры марки начнут продавать автомобили с "ниссановскими" турбодизелями объёмом 2,3 литра: Mercedes-Benz X 220d мощностью 163 л.с. и X 250d мощностью 190 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная. В дальнейшем в продаже появится вариант Mercedes-Benz X 350d, оснащённый дизелем V6 3.0 мощностью 258 л.с. и роботизированной коробкой.
В Германии новый Mercedes-Benz X-класса будет стоить от 37300 евро, а цены для российского рынка будут объявлены позднее.
Источник: Автостат