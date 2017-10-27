Европейскую версию рестайлинговой модели Kia Sorento, которая на российском рынке продаётся с приставкой Prime, представили в сентябре. Новинка поступит в продажу в России в феврале-марте следующего года.

В процессе обновления Sorento получил иные бамперы и радиаторную решётку, модернизированную светодиодную оптику и задние фонари, а также противотуманные фары в фирменном дизайне "кубики льда". В салоне новый руль с четырёхспицевым дизайном, рычаг автоматической коробки передач, блок управления климатом и беспроводная зарядка телефона.

Между тем, на сайте Росстандарта появилось ОТТС обновлённого кроссовера. В документе говорится, что KIA Sorento Prime будет оснащаться новой V-образной "шестёркой" G6DC объёмом 3,5 литра с отдачей 249 л.с. и 336 Нм. Новый мотор пришёл на замену 250-сильного "атмосферника" V6 объёмом 3,3 литра. Вместе с тем модель обзаведётся 8-диапазонной автоматической коробкой собственной разработки.

Новая коробка будет также сочетаться с 200-сильным турбодизелем объёмом 2,2 литра, тогда как базовые версии со 188-сильным бензиновым двигателем 2.4 GDI по-прежнему будут агрегатироваться с 6-диапазонным "автоматом", доступным и сейчас. Для всех четырёхцилиндровых двигателей также будет доступна 6-ступенчатая "механика", а передний привод предложат для комплектаций со всеми двигателями.