ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA Motors представит на предстоящем Франкфуртском автосалоне 2017 обновлённый флагманский кроссовер KIA Sorento Prime. Продажи новинки в Европе начнутся в четвёртом квартале 2017 года. Выход обновлённого KIA Sorento Prime на российский рынок запланирован на 2018 год, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Дизайнеры KIA внесли во внешность Sorento Prime ряд изменений. Среди них – обновлённые бамперы, новая светодиодная оптика (как в фарах головного света, так и в задних фонарях), а также новое оформление решетки радиатора в фирменной стилистике "Улыбка тигра", выполненное в цвете "тёмный металлик". В палитре цветов кузова появились два новых: тёмно-коричневый Rich Espresso и синий Gravity Blue. Также будет предложен новый дизайн литых алюминиевых колёсных дисков во всех предлагающихся для Sorento Prime размерностях: 17, 18 и 19 дюймов.

В салоне также заметны изменения: новый дизайн руля и приборной панели, обновлённый ЖК-дисплей блока управления климат-контролем. Установлена мультимедийно-навигационная система нового поколения KIA AVN 5.0 с сенсорным экраном диагональю 8,0 дюймов. В отделке обновлённого Sorento Prime используется больше современных мягких пластиков soft touch и кожи, что создает более премиальную атмосферу в салоне. Клиенты получат возможность выбора между однотонной (чёрной) и двухцветной (чёрно-бежевой) отделкой салона, которая может быть как тканевой, так и кожаной. Передние сиденья оснащены валиком поясничного подпора (с четырьмя регулировками для водителя и двумя для пассажира), что обеспечивает дополнительный комфорт.

Для обновлённого Sorento Prime дизайнеры KIA подготовили новый спортивный пакет GT Line, который отличают светодиодные противотуманные фары с четырьмя крупными светодиодами в каждой, красные тормозные суппорты, акцентированные подножки порогов и эмблемы, которые подчёркивают принадлежность автомобиля к линейке GT Line. Для версий с дизельным двигателем пакет GT Line предусматривает также установку двойных хромированных наконечников выхлопных труб. В интерьере версий с пакетом GT Line устанавливаются сиденья из чёрной кожи с особым рисунком прострочки, выполненным нитями контрастного серого цвета. Также вышивкой на сиденья нанесены логотипы GT Line. Помимо этого, здесь предусмотрены оригинальные подрулевые переключатели скоростей и дополнительные элементы отделки салона, выполненные в матовом хроме.

Обновлённый Sorento Prime – первая модель в линейке кроссоверов и внедорожников KIA с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, являющейся собственной разработкой компании. Новая АКП, которая приходит на смену 6-ступенчатой автоматической трансмиссии, будет предлагаться для обновлённого Sorento Prime с дизельным двигателем рабочим объёмом 2,2 литра.