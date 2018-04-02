Автомобиль получил улучшенный и функциональный дизайном экстерьера. Так, звезда Mercedes-Benz украшает только обновленную решетку радиатора, ее уменьшенная стилизованная копия покинет капот. Ранее недоступные даже в качестве опции противотуманные фары стали частью основной комплектации. Новый дизайн бампера позволил установить светодиодные ходовые огни.

Уже в базовой комплектации обновленного Sprinter Classic стали доступны электростеклоподъемники и подогреваемые боковые зеркала с электрорегулировкой, комфортное водительское сиденье с подогревом и удобным подлокотником, указатель внешней температуры. Грузовой отсек теперь обшит панелями из жесткого волокна, установлена подсветка порогов.

Обновленный Sprinter Classic оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач. Благодаря дополнительной передаче (на предыдущем Sprinter Classic установлена 5-ступенчатая МКПП) удалось снизить расход топлива, уровень шума при езде на повышенной передаче, увеличить динамику и в перспективе ресурс двигателя. Так, инженеры Mercedes-Benz добились снижения расхода топлива на 4,7%. Более того, наличие шестой передачи позволило уменьшения шума на 2 дБ (в сравнении с показателем при аналогичном режиме движения на 5-й передаче).