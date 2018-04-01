ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Fiat Professional сегодня начинают продажи пикапа Fiat Fullback 2018 модельного года.



В России цены на обновленную модель начинаются от 1 млн 629 тыс. рублей за версию Base c подключаемым полным приводом и механической коробкой передач. Автомобиль с автоматической трансмиссией и постоянным полным приводом в комплектации Active доступен за 1 млн 989 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «ЭфСиЭй Рус».



Обновленный полноприводный пикап Fiat Fullback имеет полную массу 2,5 тонны, что позволяет ему беспрепятственно передвигаться не только по столичным магистралям, но и в пределах грузового каркаса Москвы. В комплектации модели также произошли изменения – теперь все версии с постоянным полным приводом оснащены практичным задним бампером с центральной подножкой, кожаной отделкой рулевого колеса и рычага КПП и круиз-контролем.