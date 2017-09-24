Коксовые камеры были изготовлены заводом «Волгограднефтемаш», и в начале августа отправлены речным и морским путём из Волгодонска в Омск. Выгрузка камер производилась на новом причальном комплексе Омского НПЗ, который построен в 2016 году для приёма крупногабаритного оборудования, предназначенного для строительства установок второго этапа масштабной модернизации завода. Габаритные коксовые камеры, общий вес которых составляет 591 тонну, направлены с причала на площадку хранения на многоосном самодвижущемся модульном транспортёре с дистанционным управлением. Их монтаж планируется в августе 2018 года в ходе реконструкции УЗК, меняющей технологические параметры установки с учётом более жестких требований к ведению режима при выпуске игольчатого кокса. Новые коксовые камеры, изготовленные из биметаллической стали, будут дооснащены шиберной системой открытия-закрытия люков коксовой камеры. Для производства игольчатого кокса планируется смонтировать дополнительный резервуарный парк и колонну подготовки вторичного сырья. После реконструкции УЗК сможет выпускать 38,7 тыс. тонн сырого игольчатого кокса в год, сохраняя производство востребованного металлургией анодного кокса.