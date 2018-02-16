Объём переработки рыбы в Томской области за пять лет вырос в 2,5 раза
16.02.2018, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Рыбоперерабатывающие предприятия Томской области в 2017 году произвели 3,2 тонны продукции. Около половины объёма переработки составили продукты из речной рыбы.
Положительные тенденции в последние годы отмечены по всем направлениям развития рыбной отрасли. Стимулом послужила реализация региональной госпрограммы, за время действия которой — с 2014 по 2017 год — поддержку получили 35 организаций и предпринимателей на общую сумму 36,5 млн рублей.
«Губернатор Сергей Жвачкин ставил перед нами цель увеличить не только объем вылова рыбы, но и реанимировать рыбные заводы, увеличив переработку, «довести» рыбу до покупателя, — отметил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. — Сегодня мы видим результаты — 45 процентов в переработке составляет речная рыба из наших водоемов. Еще пять лет назад эта цифра была гораздо скромнее, на многих заводах она составляла 15-20 процентов».
В 2017 году при господдержке предприятия реализовали несколько инвестиционных проектов. Завершен первый этап модернизации Колпашевского рыбозавода, построены и введены в эксплуатацию две садковые линии для выращивания товарной форели на пруду Кудровском (Копылово, Томский район) и на озере Родниковом (Шегарский район).
Как отметил вице-губернатор, в рыбохозяйственном комплексе обозначились предприятия роста — пять основных перерабатывающих предприятий и два рыбоводных хозяйства, выпускающие 70 % всего объема рыбопродукции. Ежегодно они наращивают производство и ассортимент продукции на 20-30 %, создают собственную розничную сеть. Ряд томских рыбопереработчиков начали сотрудничество с региональными и федеральными торговыми сетями («Лама», «Абрикос», «Быстроном», «Светофор»).
Рост спроса на рыбную продукцию томских предприятий показали итоги агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень». В 2017 году 8 предприятий – участников выставки-ярмарки реализовали около 9 тонн рыбной продукции — в три раза больше, чем в 2014 году.
Положительные тенденции в последние годы отмечены по всем направлениям развития рыбной отрасли. Стимулом послужила реализация региональной госпрограммы, за время действия которой — с 2014 по 2017 год — поддержку получили 35 организаций и предпринимателей на общую сумму 36,5 млн рублей.
«Губернатор Сергей Жвачкин ставил перед нами цель увеличить не только объем вылова рыбы, но и реанимировать рыбные заводы, увеличив переработку, «довести» рыбу до покупателя, — отметил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. — Сегодня мы видим результаты — 45 процентов в переработке составляет речная рыба из наших водоемов. Еще пять лет назад эта цифра была гораздо скромнее, на многих заводах она составляла 15-20 процентов».
В 2017 году при господдержке предприятия реализовали несколько инвестиционных проектов. Завершен первый этап модернизации Колпашевского рыбозавода, построены и введены в эксплуатацию две садковые линии для выращивания товарной форели на пруду Кудровском (Копылово, Томский район) и на озере Родниковом (Шегарский район).
Как отметил вице-губернатор, в рыбохозяйственном комплексе обозначились предприятия роста — пять основных перерабатывающих предприятий и два рыбоводных хозяйства, выпускающие 70 % всего объема рыбопродукции. Ежегодно они наращивают производство и ассортимент продукции на 20-30 %, создают собственную розничную сеть. Ряд томских рыбопереработчиков начали сотрудничество с региональными и федеральными торговыми сетями («Лама», «Абрикос», «Быстроном», «Светофор»).
Рост спроса на рыбную продукцию томских предприятий показали итоги агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень». В 2017 году 8 предприятий – участников выставки-ярмарки реализовали около 9 тонн рыбной продукции — в три раза больше, чем в 2014 году.
Источник: http://www.tomsk.gov.ru