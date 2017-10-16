ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам сентября 2017 года объём рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 468,6 тыс. единиц, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Лидером российского вторичного рынка остаётся отечественная марка LADA, на долю которой приходится 27% от общего объёма. Лучшей среди иномарок всё также является японская Toyota. В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan.

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114. На второй позиции в модельном рейтинге находится седан LADA 2107. Третья строчка принадлежит Ford Focus, который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом.

Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2017 года объём вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3,9 млн единиц, что тоже на 1,6% выше показателя годичной давности.