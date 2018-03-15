ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания BMW Group Россия объявила цены на новый BMW X4, продажи которого стартуют в России 14 июля 2018 года. На старте продаж будут доступны четыре версии новинки – X4 xDrive20i, X4 xDrive30i, X4 M40i, X4 xDrive20d. Диапазон цен на базовые модификации составляет от 3 млн 350 тысяч до 4 млн 990 тыс. рублей.



Как сообщает пресс-служба BMW Group Россия, две стартовые версии новинки – BMW X4 xDrive20i (184 л.с./5000-6500 об/мин) и BMW X4 xDrive20d (мощность 190 л.с./4000 об/мин) – предлагаются по цене 3 млн 350 тысяч и 3 млн 460 тыс. рублей соответственно. Обе модели уже в стандартной комплектации оборудованы автоматической коробкой передач Steptronic с подрулевыми переключателями, M Sport подвеской, Системой Performance Control, светодиодными фарами головного света и противотуманными фарами, пакетом зеркал заднего вида с электроприводом, подогревами передних сидений и пакетом освещения салона с контурной подсветкой. Обе версии имеют следующие динамические характеристики: BMW X4 xDrive20i разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8,3 секунды и развивает максимальную скорость 215 км/ч; BMW X4 xDrive20d набирает первые 100 км/ч за 8 секунд, а его максимальная скорость составляет 213 км/ч.



BMW X4 xDrive30i оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с./5200-6500 об/мин. Автомобиль развивает 100 км/ч за 6,3 секунды и разгоняется до 240 км/ч. Базовый вариант исполнения данной модели, дополнительно по отношению к стартовым версиям 20i/20d, включает в себя спортивную автоматическую коробку передач Steptronic, автоматический трехзонный климат-контроль, навигационную систему Business и пакет услуг BMW ConnectedDrive с подпиской на 3 года. Стоимость данной версии в базовом варианте оснащения составляет 3 млн 680 тыс. рублей.



Самая мощная и динамичная версия M Performance – BMW X4 M40i (мощность 360 л.с./ 5500-5600 об/мин) в стандартной комплектации дополнительно к оснащению xDrive30i оснащается спортивной автоматической коробкой передач Steptronic, спортивными сиденьями и рулевым колесом М, дифференциалом M Sport, тормозной системой М Спорт, элементами экстерьера в цвете «Серый Церий», аэродинамическим М пакетом, 20-дюймовыми легкосплавными дисками Double-spoke style 699M с разноразмерными шинами. Стоимость самой динамичной версии BMW X4, которая разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды и развивает максимальные 250 км/ч, составляет 4 млн 990 тыс. рублей.



Все новые модели BMW X4 уже в стандартной комплектации оборудованы подвеской M Sport, адаптивным спортивным рулевым управлением, системой Performance Control, сигнализацией аварийного сближения при парковке (спереди и сзади), светодиодными фарами головного света с расширенным функционалом, индикаторами давления в шинах, пакетом освещения, подогревом передних сидений, автоматическим приводом крышки багажника и выпускаются в исполнении для стран с холодным климатом.