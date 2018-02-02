ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры BMW с февраля начинают прием заказов на новые BMW i8 Roadster и BMW i8 Coupe. Стоимость новинок в базовых версиях составит 11 млн 150 тыс. рублей за родстер и 9 млн 490 тыс. рублей за купе, сообщает пресс-служба BMW Group Россия. На старте продаж модель BMW i8 Roadster также будет предлагаться в лимитированной версии First Edition, отличающейся элементами дизайна экстерьера черного цвета и 20-дюймовыми колесными дисками стиля Radial Spoke 516 в эксклюзивном черном матовом цвете. Тираж BMW i8 Roadster First Edition ограничен 200 экземплярами в мире.



Уже в базовой комплектации BMW i8 Roadster и BMW i8 Coupe получат автоматический 2-зонный климат-контроль и сиденья с электрорегулировками и подогревом, систему динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, систему динамической регулировки амортизаторов Dynamic Damper Control, динамический круиз-контроль и ассистент вождения, а также светодиодные передние фары с расширенным функционалом и боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом. Запуск двигателя без ключа, комфортный доступ и дистанционное управление также доступны уже в базовом варианте оснащения новинок.



Для каждой из новинок предлагается оригинальный дизайн 20-дюймовых легкосплавных колесных дисков с разноразмерными шинами: родстер получит диски стиля Radial-spoke 516, а купе – диски стиля Turbine-spoke 444. Интерьеры гибридных спорткаров полностью отделаны перфорированной кожей Spheric и выдержаны в стиле BMW i Carpo Amido.



BMW i8 Roadster и BMW i8 Coupe получат пакет обновленных сервисов BMW ConnectedDrive. Коммуникация с автомобилями может осуществляться не только с помощью контроллера iDrive, но и через 8,8-дюймовый сенсорный дисплей навигационной системы BMW Professional.