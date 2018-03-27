ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Ford начинают продажи обновленного внедорожника Ford Explorer. Стоимость модели с обновленным экстерьером и улучшенными потребительскими свойствами снизилась и стартует от 2 млн 699 тыс. рублей (2 млн 599 тыс. рублей с учетом бонуса за трейд-ин/утилизацию). За эти деньги покупатель получит полноприводный внедорожник с атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 л (249 л.с.), 6-ступенчатой АКП, интеллектуальной системой полного привода, сообщает пресс-служба Ford Sollers.



Базовая версия XLT уже включает 7-местный кожаный салон с подогревом и электрорегулировкой передних сидений в 10 направлениях, электрообогрев лобового стекла, камеру заднего вида, оснащенную омывателем, а также светодиодные передние и противотуманные фары. Аудиосистема с 9 динамиками и современная мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, системой голосового управления на русском языке, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto предлагают широкие возможности для развлечения на борту автомобиля. Передовая система интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD System с 5 режимами работы трансмиссии позволяет выбирать оптимальные настройки в зависимости от вида дорожного покрытия.



Оснащение внедорожника в комплектации Limited (от 2 млн 942 тыс. рублей) дополняется 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, памятью регулировок и перфорированной отделкой передних сидений с функцией вентиляции, электрообогревом рулевого колеса и второго ряда сидений, электроприводом складывания третьего ряда сидений и широкоугольной фронтальной камерой с омывателем. Премиальная аудиосистема Sony с 12 динамиками, включая сабвуфер, обеспечивает превосходное качество звучания, а встроенная навигационная система на русском языке помогает проложить оптимальный маршрут. Дверь багажника на такой версии снабжена электроприводом и открывается без помощи рук, а двигатель можно запустить дистанционно с брелока.



Топовая версия Limited Plus (от 3 млн 142 тыс. рублей) помимо перечисленного набора оборудования оснащается панорамной крышей с люком и интеллектуальными системами помощи водителю – адаптивным круиз-контролем, системой активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, системой слежения за разметкой и удержания автомобиля в полосе движения, системой мониторинга «слепых» зон BLIS. Передние мультиконтурные кресла в Ford Explorer Limited Plus сна



бжены функцией массажа, а включение стеклоочистителей и переключение с ближнего света на дальний осуществляется автоматически благодаря сенсорам.Как отмечается, улучшения нового Ford Explorer призваны дополнительно повысить интерес к модели за счет более эффектного внешнего вида, улучшенной шумоизоляции, появления дополнительного оборудования. В экстерьере появилось больше хромированных элементов, самой яркой деталью обновленного Ford Explorer стала хромированная решетка радиатора с новым рисунком. Расположенные по бокам бампера светодиодные противотуманные фары приобрели более современную форму.



Для обновленного Ford Explorer также предусмотрен новый ключ-брелок с увеличенной дальностью действия передатчика: теперь автомобиль можно заводить с помощью интеллектуальной системы дистанционного запуска Ford Remote Start на расстоянии до 100 метров. В салоне рядом с зеркалом заднего вида появился дополнительный разъем USB для подключения устанавливаемых у лобового стекла гаджетов. Это нововведение было разработано инженерами Ford Sollers специально для российского рынка, где многие водители пользуются видеорегистраторами.



Выпускаемый в России Ford Explorer отличается улучшенной шумоизоляцией и антикоррозийной защитой с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, а также расширенным пакетом зимних опций (подогрев лобового стекла, руля, зеркал, форсунок стеклоомывателя и задних сидений, дистанционный запуск двигателя), навигационной системой на русском языке, наличием камер переднего и заднего вида с омывателями. Двигатели FordExplorer российского производства адаптированы под использование 92-го бензина.



Семиместный салон Ford Explorer удобным электроприводом складывания задних сидений, а также многочисленным оборудованием, обеспечивающими комфорт в поездках на любые расстояния. Оснащение внедорожника может включать такие премиальные опции, как мультиконтурные сиденья с массажем и вентиляцией, панорамную крышу, аудиосистему систему Sony класса Hi-Fi мощностью 390 Вт с 12 динамиками.



Ford Explorer пользуется растущим спросом в России. По динамике роста продаж в 2017-м Explorer стал лидером среди официально реализуемых в России моделей Ford: по сравнению с 2016-м было продано на 62% больше внедорожников. Эта тенденция сохранилась в текущем году – в феврале рост продаж по сравнению с февралем 2017-го года составил 138%.