ПАО "НЕФАЗ" исполнилось 40 лет
18.10.2017, 13:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «НЕФАЗ», дочернему предприятию «КАМАЗа» в Башкирии, исполнилось 40 лет. В 1977 году, 11 октября, был запущен в эксплуатацию главный конвейер в корпусе автосамосвалов, и автозавод был введён в состав действующих.
Сегодня «НЕФАЗ» – крупнейший в России завод по производству спецнадстроек на шасси КАМАЗ. Основными видами выпускаемой продукции являются самосвальные установки, прицепы, полуприцепы и полуприцепы-цистерны. Также предприятием освоен широкий модельный ряд автобусов. Каждый третий российский автобус большого класса выпускается в ПАО «НЕФАЗ».
В свой юбилейный год Нефтекамский автозавод уверенно наращивает объёмы производства и расширяет номенклатуру выпускаемой техники. Символично, что 2017 год для компании стал годом старта новых интересных проектов, точкой отсчёта нового этапа развития. Сейчас на предприятии реализуется масштабный проект по освоению производства всех модификаций автобусных шасси, происходит поэтапный переход изготовления автобусов на новый модельный ряд. Примерно 70% автобусов НЕФАЗ третьего поколения будут исполнены в принципиально новом внешнем облике в сочетании с конструкторско-технологическими решениями, за счёт чего планируется улучшить потребительские качества техники и расширить круг конкурентных преимуществ.
Кроме того, в 2017 году появились такие новинки, как троллейбус, перронный автобус, траловая техника, тракторные прицепы, рефрижераторы и многое другое. Отдельно стоит отметить новое перспективное направление – производство электробусов как нового экологичного вида транспорта для российских регионов.
Сегодня «НЕФАЗ» – крупнейший в России завод по производству спецнадстроек на шасси КАМАЗ. Основными видами выпускаемой продукции являются самосвальные установки, прицепы, полуприцепы и полуприцепы-цистерны. Также предприятием освоен широкий модельный ряд автобусов. Каждый третий российский автобус большого класса выпускается в ПАО «НЕФАЗ».
В свой юбилейный год Нефтекамский автозавод уверенно наращивает объёмы производства и расширяет номенклатуру выпускаемой техники. Символично, что 2017 год для компании стал годом старта новых интересных проектов, точкой отсчёта нового этапа развития. Сейчас на предприятии реализуется масштабный проект по освоению производства всех модификаций автобусных шасси, происходит поэтапный переход изготовления автобусов на новый модельный ряд. Примерно 70% автобусов НЕФАЗ третьего поколения будут исполнены в принципиально новом внешнем облике в сочетании с конструкторско-технологическими решениями, за счёт чего планируется улучшить потребительские качества техники и расширить круг конкурентных преимуществ.
Кроме того, в 2017 году появились такие новинки, как троллейбус, перронный автобус, траловая техника, тракторные прицепы, рефрижераторы и многое другое. Отдельно стоит отметить новое перспективное направление – производство электробусов как нового экологичного вида транспорта для российских регионов.
Источник: КАМАЗ