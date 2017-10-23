ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "Русская Аквакультура" (далее - "Компания" или "Общество"), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет об успешном закрытии сделки по покупке второго актива по производству посадочного материала в Норвегии - компании Olden Oppdrettsanlegg AS.

Технология производства основана на системе проточного водоснабжения, позволяет производить как малька радужной форели, так и смолт атлантического лосося. Завод обладает лицензией на производство 2 млн шт. смолта ежегодно. Компания планирует получить первый посадочный материал с завода уже в 2018 году. Предприятие работает с 1995 года и на протяжении многих лет являлось одним из ключевых поставщиков ПАО "Русская Аквакультура".

Данная сделка является очередным шагом Компании на пути построения вертикально-интегрированного холдинга и достижения стратегической цели по выходу на производства до 25-30 тыс. тонн товарной красной рыбы к 2025 году.

Вместе с ранее приобретённым в этом году заводом Villa Smolt, это предприятие обеспечит значительную часть потребностей Компании в посадочном материале, что существенно снижает не только операционные, но и биологические риски. Помимо этого, приобретение актива выступает подтверждением взятого Компанией курса на повышение операционной эффективности и поддержание рентабельности бизнеса на достигнутом высоком уровне в долгосрочной перспективе.

Компания намерена сохранить высококлассный коллектив профессионалов и планирует развивать данный актив при строгом соблюдении ветеринарных требований и в соответствии с лучшими практиками социальной ответственности. Этот шаг позволит Компании перенять технологии и многолетний опыт норвежских специалистов для реализации планов по строительству собственного смолтового завода в России.

Илья Соснов, Генеральный Директор ПАО "Русская Аквакультура", прокомментировал:

"За достаточно короткий период времени мы сделали два важных шага в обеспечении Компании собственным посадочным материалом, что в значительной степени укрепит наши рыночные позиции и снизит операционные и биологические риски. Мы рады приобретению этого высококлассного актива и возможности совместной работы с нашими норвежскими коллегами, с которыми нас связывают многолетние партнёрские отношения".