Перевозки грузов по Северной железной дороге в адрес Архангельского морского торгового порта за 2017 год выросли на 30%
16.01.2018, 15:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перевозки грузов по Северной железной дороге в адрес Архангельского морского торгового порта за 2017 год выросли на 30%
В 2017 году Северная железная дорога перевезла 648,6 тыс. тонн грузов в Архангельский морской торговый порт. Это на 30,6% больше, чем в 2016 году.
Экспортные грузы составили 300,8 тыс. тонн. Основной объём по экспорту приходится на уголь – 248,6 тыс. тонн, руду – 37,3 тыс. тонн, лесные грузы – 9,9 тыс. тонн, лом чёрных металлов – 1,2 тыс. тонн.
Во внутрироссийском сообщении по железной дороге в адрес порта за минувший год перевезено 347,8 тыс. тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
В 2017 году Северная железная дорога перевезла 648,6 тыс. тонн грузов в Архангельский морской торговый порт. Это на 30,6% больше, чем в 2016 году.
Экспортные грузы составили 300,8 тыс. тонн. Основной объём по экспорту приходится на уголь – 248,6 тыс. тонн, руду – 37,3 тыс. тонн, лесные грузы – 9,9 тыс. тонн, лом чёрных металлов – 1,2 тыс. тонн.
Во внутрироссийском сообщении по железной дороге в адрес порта за минувший год перевезено 347,8 тыс. тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Источник: РЖД